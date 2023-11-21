رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 10:15 مساءً - دوت الخليج – تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية.

وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي؛ لسرعة توفير المُكون الدولاري.

وعرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المُدرجة في المبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية -من المنتجين والمستوردين-الكثير من السلع، مؤكدين أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار.

وجرت الاشارة خلال الاجتماع إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، وهو ما يسهم في إحداث توازن في أسعار الدواجن والبيض.

وفي غضون ذلك، أكد الاجتماع وجود حملات مستمرة على مدار اليوم من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات، سواء فيما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من السلع بالمخالفة أو البيع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة.

كما أكد الاجتماع استمرار مبادرة “كلنا واحد” التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك جرت الإشارة إلى التوسع في منافذ “أمان” التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.