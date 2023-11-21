السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 10:15 مساءً - دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مشيداً بالدور الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

ووجه الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدا عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، ومتابعة نشاط الصندوق القومي “للقادرين باختلاف”.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.