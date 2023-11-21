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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. السيسي: نرفض بشكل قاطع أية محاولات لتصفية القضية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 10:15 مساءً - دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تابع باهتمام بالغ مجريات بيان رئيس مجلس الوزراء المصري أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبا.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استمرار الدولة المصرية بأجهزتها ومؤسساتها كافة في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على جميع المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها.
ودعا الأطراف الفاعلة كافة إلى “إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن”.
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