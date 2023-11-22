محضر الفيدرالي: لا إشارات على خفض محتمل للفائدة الأمريكية‏

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 04:12 مساءً - وكالات – أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي عقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، أن المسؤولين لم يبدوا أي ميل نحو خفض الفائدة في أي وقت قريب لا سيما وأن ‏التضخم لا يزال فوق المستهدف.‏

وكشف محضر الاجتماع أيضا عن أن أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة لا ‏زالوا قلقين بشأن التضخم واستمرار بقائه مرتفعا، وأن هناك حاجة للمزيد من ‏الإجراءات التي يجب اتخاذها لكبحه.‏

وأفاد مسؤولون بأنه على الأقل يجب أن تبقى السياسة النقدية مشددة إلى حين ‏ظهور بيانات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن التضخم في طريقه للانخفاض ‏صوب المستهدف بنسبة 2%.

وجاء في محضر الاجتماع: “في مناقشة توقعات السياسة النقدية، واصل ‏المشاركون التأكيد على أهمية استمرار التشديد النقدي بما فيه الكفاية لإعادة ‏التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2% مع مرور الوقت”.‏

إلى جانب ذلك، أظهر المحضر أن الأعضاء يعتقدون أن بإمكانهم التحرك “بناءً ‏على مجمل البيانات الواردة وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى ‏توازن المخاطر”.‏

ومع ذلك، لم يشر محضر اجتماع الفيدرالي إلى أن الأعضاء ناقشوا حتى متى قد ‏يبدأون في خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس في المؤتمر الصحفي الذي عقده ‏الرئيس جيروم باول بعد الاجتماع الماضي.‏

وقال باول حينها: “الحقيقة هي أن لدنة السوق المفتوحة لا تفكر في خفض أسعار ‏الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق”.‏