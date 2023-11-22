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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا تمدد اتفاق الغاز الطبيعي المسال مع الجزائر 3 سنوات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 07:15 مساءً - – قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار يوم الثلاثاء إن شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش وقعت اتفاقا مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز ثلاث سنوات.
وأضاف في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الاتفاق الموقع خلال زيارة رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان للجزائر ينص على مواصلة تركيا شراء 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر سنويا.
وقعت بوتاش وسوناطراك عقدا لتوريد الغاز لأول مرة عام 1988، ويجري تمديده منذ ذلك الحين. وقالت وزارة الطاقة التركية إن العقد الحالي كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام المقبل، قبل تمديده حتى 2027.
ولا تنتج تركيا سوى قليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.
وتطور أنقرة حقلا للغاز الطبيعي طاقته 710 مليارات متر مكعب في البحر الأسود من أجل الإنتاج.
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