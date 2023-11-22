مساعد وزير السياحة: 120% نموًا بمنظومة تداول تذاكر المواقع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 09:18 مساءً - فاطمة أبو زيد وشريف ناصر_ قال الدكتور خالد شريف ، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي ، إن رقمنة منظومة تداول التذاكر، أحدث نموا بنحو 120% على حجم الطلب، مما انعكس على زيادة إيرادات الوزارة.

وأضاف شريف، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة إي فاينانس ، خلال المشاركة في معرض كايرو آي سي تي في دورته السابعة والعشرون، أن الوزارة طبقت نظام حجز التذاكر المميكنة، لمنع حدوث تزاحم عند زيارة السائحين للمواقع الأثرية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية في مصر.

وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي ، أن اعتماد نظام الحجز الآلي أضفى نوعا من المرونة عند عمليات حجز التذاكر وتعميق تحديث المنظومة بشكل عام ، من خلال التعاون مع شركتي إي فاينانس و أسواق.

ولفت شريف إلى أن عمليات التطوير التكنولوجي شمل جميع المواقع الإلكترونية لحجز التذاكر اونلاين، والذي يصل عددها إلي 60 موقع، من خلال الدفع باستخدام بطاقات الدفع، مضيفا أن ملامح خطة الوزارة تركز على توسيع ميكنة الخدمة الذاتية لعمليات الدفع الإلكترونية للتذاكر خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 126 موقع أثري و 34 متحفا.