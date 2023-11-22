تباطؤ التضخم في المغرب إلى 4.3% اكتوبر الماضي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:14 مساءً - سي إن بي سي _ قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم بالمملكة ، استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلكين ، تباطأ إلى 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر ، وذلك من 4.9% في سبتمبر و5% في أغسطس.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 8.8% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%، لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1%.

وكانت الحكومة المغربية قد توقعت أن يتراجع التضخم في المغرب ليقترب من مستوى 2% في 2024.