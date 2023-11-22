- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ التضخم في المغرب إلى 4.3% اكتوبر الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:14 مساءً - سي إن بي سي _ قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم بالمملكة ، استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلكين ، تباطأ إلى 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر ، وذلك من 4.9% في سبتمبر و5% في أغسطس.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 8.8% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%، لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1%.
وكانت الحكومة المغربية قد توقعت أن يتراجع التضخم في المغرب ليقترب من مستوى 2% في 2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تباطؤ التضخم في المغرب إلى 4.3% اكتوبر الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.