نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: أسعار السكر ستتراجع في غضون أسبوع.. ولا نعاني… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 نوفمبر 2023 12:14 صباحاً - محمد أحمد – قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخليه، إن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، فيما أرجع الأزمة الراهنة من ارتفاع أسعار السكر لمستويات قياسية جديدة، إلى بعض الممارسات الاحتكارية في التوزيع والتداول.

وواصلت أسعار السكر الحر سلسلة ارتفاعها المتواصل، ليبلغ السكر مستوى جديدا عند 50 جنيها مقابل 40 جنيها خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضح المصيلحي، في بيان صادر عن وزارة التموين، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع، بعد دخول كميات من السكر الخام المستوردة بمصانع التكرير تمهيدا لطرحها في المنافذ.

وكانت مصر قد استقبلت 170 ألف طن سكر خام مستورد، تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض، بجانب 20 ألف طن تكرر بمصنعي جرجا وقوص.

الاحتياطي الاستراتيجي

ومن جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، منوها بضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية، كاشفا عن بدء حصاد محصول القصب خلال شهر يناير القادم، والبنجر في فبراير 2024.

وأشار كمال، ، وجاء ذلك خلال جولة في مصنع التكرير بالحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلى استيراد 450 ألف طن سنويا، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرا إلى استقبال مصنع التكرير نحو 150 ألف طن سكر خام للتكرير، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الكميات التي ننتجها من السكر الخام توزع على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، لافتا إلى طرح السكر على منصة البورصة السلعية.

ونوّه بتوفير كميات من السكر للتداول عبر البورصة المصرية للسلع، لإتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 ألف جنيه للطن، فيما يتم طرح السكر للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.

إجراءات عقابية

وقال كمال إن الوزارة تتخذ إجراءات عقابية للحد من التلاعب في أسعار سلعة استراتيجية كالسكر، مضيفا: “بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين”.

وأضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع، لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف، للتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية.

150 ألف طن سكر خام

وبدوره، كشف علاء يوسف، رئيس قطاعات مصانع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية، عن استقبال 50 ألف طن سكر خام لتكريرها خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى 100 ألف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.

وأضاف يوسف، أن إجمالي الكميات التي تعاقدت الدولة عليها خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 ألف طن من إجمالي الكميات المستوردة خلال العام المالي بكميات تصل إلى 450 ألف طن.

ومن جانبه، أشار رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها في معارض ومنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية في حالة حدوثها.

كما طالب الشحات، المواطنين بعدم التكالب على المنافذ المشاركة في المبادرة، مؤكدا أن كميات السكر التي تطرح تكفي المواطنين.

مبادرة خفض الأسعار

بينما قالت هالة غريب، مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية تشارك فيها 10 سلاسل تجارية كبرى، إضافة إلى 4 شوادر في منشأة القناطر، و6 منافذ تابعة للمجالس المحلية، وأكثر من 10 سيارات متنقلة.