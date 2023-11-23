نعرض لكم الان تفاصيل خبر : تأجيل اجتماع أوبك+ يرجع لخلاف على إنتاج بعض الدول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 نوفمبر 2023 10:11 صباحاً - – قالت مصادر إن تأجيل اجتماع أوبك+ بشأن سياسة المجموعة جاء عقب ظهور خلاف بخصوص مستويات الإنتاج الحالية لبعض الدول الأعضاء والتخفيضات المحتملة المرتبطة بها. وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن ذلك مرتبط بدول إفريقية. وقالت أوبك+ بعد اجتماعها الأخير في يونيو إن حصص إنتاج أنجولا ونيجيريا والكونجو لعام 2024 مشروطة بمراجعات من محللين خارجيين.

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