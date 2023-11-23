السيسي وبايدن يؤكدان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 نوفمبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد “قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة تطويرها في المجالات كافة”، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

وذكر البيان أن الرئيس الأمريكي حرص على توجيه الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

وثمّن بايدن الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص القاهرة على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع.

وأكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية؛ استنادا إلى حل الدولتين.

واتفق الرئيسان في ختام الاتصال على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.