صادرات النفط السعودية تتراجع 17.1% إلى 83.1 مليار ريال في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 نوفمبر 2023 03:14 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 17.1% في شهر سبتمبر 2023، إلى نحو 103.8 مليار ريال، مقابل نحو 125.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.

وبحسب الهيئة، فإن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال بنسبة 17.1% حيث بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80% في سبتمبر 2022 إلى 80.1% في سبتمبر 2023.

وانخفضت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 0.1% على أساس شهري.

الصادرات غير البترولية تسجل 20.7 مليار ريال

فيما انخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 17.2% إلى 20.7 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل نحو 25 مليار ريال في سبتمبر 2022.

وانخفضت واردات المملكة بنسبة 2.2% بمقدار 1.4 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل 61.5 مليار ريال في سبتمبر 2022.

فائض الميزان التجاري يرتفع إلى 44 مليار ريال

وبلغ الفائض التجاري السعودي في سبتمبر الماضي نحو 44 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال في سبتمبر 2022.