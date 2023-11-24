مال وأعمال

جازبروم الروسية تخطط لخفض استثماراتها مع تراجع صادرات الغاز

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تخطط لخفض استثماراتها مع تراجع صادرات الغاز من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 03:14 مساءً - سكاي نيوز _ أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم اليوم الخميس، أنها تعتزم خفض الإنفاق الاستثماري بمقدار الخمس العام المقبل وسط تراجع صادرات الغاز إلى أوروبا وأعباء ضريبية.

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ومنذ أن اندلعت الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، خفضت الدول الأوروبية بشكل حاد واردات الغاز من روسيا في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها.

واعتمد الكرملين على عائدات تصدير النفط والغاز لتمويل الحرب في أوكرانيا، وأعلن العام الماضي عن زيادات ضريبية ضخمة على هذه الصناعة لتغطية ميزانيته الدفاعية.

وفي حين حوّلت شركة جازبروم بعض صادراتها إلى الصين وتركيا، فقد خفضت إنتاجها من الغاز بمقدار الربع في النصف الأول من هذا العام في ظل سعيها لتعويض تراجع المبيعات.

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وقالت الشركة إن انفاقها الاستثماري على مشاريع الطاقة والبنية التحتية العام المقبل سيتم خفضه بنحو 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.57 تريليون روبل (17.8 مليار دولار).

وأضافت في بيان “الخطة المالية المعتمدة ستضمن تغطية جازبروم لالتزاماتها بالكامل دون عجز”.

وحذر نائب الحزب الحاكم بافيل زافالني في وقت سابق هذا الشهر من أن خسائر جازبروم قد تصل إلى تريليون روبل عام 2025، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأعباء الضريبية الثقيلة.

حققت الشركة أرباحا بلغت 296 مليار روبل في النصف الأول من هذا العام، وهو جزء صغير من الأرباح التي وصلت إلى 2.5 تريليون روبل في النصف الأول من عام 2022.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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