مال وأعمال

الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 03:14 مساءً - سي إن بي سي _ استقرت أسعار الذهب ، خلال تعاملات اليوم الجمعة ، فيما تتجه نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

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وجاءت مكاسب المعدن الأصفر في ظل ضعف أداء الدولار ، وتزايد الثقة في أن الفيدرالي الأمريكي انتهى من دورة التشديد النقدي الحالية ، ووسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وعلى الرغم من تقليص الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في 2024 بعدما كشفت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ، فإن البيانات لم تغير وجهة النظر التي ترى أن سوق العمل يتباطأ في أمريكا.

توقعات بإبقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير

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وفيما يتعلق بالتوقعات لاجتماع الفيدرالي المقرر الشهر المقبل ، تشير معظم التقديرات إلى أن البنك سيبقي على معدلات الفائدة دون تغيير.

على الجانب الآخر ، يتجه الدولار نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أما على صعيد التداولات ، فقد ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة لتسجل مستويات 1994.3 دولار للأونصة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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