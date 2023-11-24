رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وزير المالية والاقتصاد البحريني…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 04:11 مساءً - التقي حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، بوفد بحريني برئاسة الشيخ سالمان بن خليفة ال خليفة ، وزير المالية والاقتصاد الوطني للمملكة ، بحضور الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، لبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر، وتعميق الشراكة الاستثمارية المصرية البحرينية.

جاء ذلك على هامش انعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وضم الوفد البحريني حمد بن فيصل المالكي ، وزير شئون مجلس الوزراء ، ونور بنت علي الخليف ، وزيرة التنمية المستدامة ، وعبدالله بن عادل فخرو ، وزير الصناعة والتجارة ، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدي جمهورية مصر العربية ، ووسمير عبدالله ناس ، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وخالد إبراهيم حميدان ، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي ، والشيخ عبدالله بن خليفة ال خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة.

حسام هيبة يؤكد حرص الهيئة على المساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين

وأكد حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ، وحرص الهيئة على المساهمة في تطوير هذه العلاقات الي مستوى يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

واستعرض هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية ، ومن أهمها تجاوز صافي تدفق الاستثمار الأجنبي ١٠ مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

3.2 مليار دولار حجم الاستثمارات البحرينية في مصر

وبحث الجانبان إقامة منتدى الأعمال المصري البحريني ، لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة ، وزيادة حجم الاستثمارات البحرينية في مصر ، والذي بلغ 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا ، وتحتل بذلك المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.

كما ناقش الجانبان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المقترحة لتعزيز حركة الاستثمار بين الجانبين.