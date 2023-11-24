السعيد تلتقي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 05:09 مساءً - التقت دكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد موسى اليوسف ، لبحث تعزيز سبل التعاون.

جاء ذلك بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار ، وعن الجانب العماني غالب بن سعيد بن علي الحارثي رئيس مكتب الوزير، وحفصة البلوشية، مديرة علاقات المستثمرين.

وخلال اللقاء وزيرة التخطيط على التعاون الوثيق بين مصر وسلطنة عمان ، حيث أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة على مر التاريخ وتمثل نموذجًا قويًا للعلاقات العربية العربية ، فضلًا عما شهدته الفترات الأخيرة من توطيد للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأشادت السعيد بجهود الصندوق السيادي الاستثماري العماني ودعمه في وضع اللوائح والقوانين الأساسية للصندوق ، فضلًا عن التحديات التي يجب تجنبها باعتباره أقدم صندوق سيادي.

وأوضحت أن مصر استفادت من تجربة الصندوق العماني عند تأسيس الصندوق السيادي المصري ، متابعه أنه تجري المباحثات حاليًا حول تأسيس صندوق مصري عماني ، يتم ضخ أموال فيه لعدد من المجالات المحددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية.

وأشاد معالي قيس بن محمد موسى اليوسف بالعلاقات المصرية العمانية ، موضحًا أن اللقاءات التبادلية بين البلدين لمناقشة الملفات المتوسعة والعلاقات المختلفة تدعم تلك العلاقة وتثبت أنها تسير على النهج الصحيح.

وشدد اليوسف أن الزيارة لمصر شملت لقاء عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى ، وتم الاتفاق على تكوين فريق فني لدراسة التكامل في القطاع الصناعي بين الوزارات المعنية بهذا الشأن ، لبحث الفرص الموجودة في البلدين ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة والبناء عليها ، فضلًا عن دراسة الاستراتيجية الصناعية والحوافز والاستفادة منها.