نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة التنمية الصناعية تناقش طلبات أصحاب المصانع بشق الثعبان… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 25 نوفمبر 2023 11:10 صباحاً - عقدت الدكتورة ناهد يوسف ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، اجتماعاً موسعاً مع مستثمري شق الثعبان، نظمته غرفة صناعة مواد البناء بحضور المهندس البدوى اباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنطقة شق الثعبان وتحويلها إلى مدينة عالمية لتصنيع الرخام والجرانيت.

جاء ذلك لطرح خطط تطوير المنطقة والاستماع إلى مطالب أصحاب المصانع والورش بالمنطقة وتذليل التحديات التي تواجههم في سبيل الإرتقاء بالقطاع ورفع تنافسية المنتجات.

شهد الاجتماع مداخلة عبر الهاتف من اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية، الذى أكد حرص الرئاسة للعمل على تطوير المنطقة، ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية، وتوفير محطات للوقود، والتخطيط لإنشاء ميناء جاف.

حضر الإجتماع كلًا من اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، والعميد على الجابرى ممثلا عن الشركة الوطنية للمقاولات، والعميد ماجد فوزى رئيس الجهاز التنفيذى لمنطقة شق الثعبان، وممثلين عن كافة الجهات المعنية والتنفيذية وعلى رأسهم، مهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة،عادل حسن رئيس مجلس إدارة الصرف الصحى بالقاهرة، ومدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وجيهان جادو رئيس حى طرة، طارق صلاح ممثلا عن جهاز شئون البيئة.

ناهد يوسف: دعم رئاسي غير مسبوق لتحويل شق الثعبان إلى مدينة عالمية للرخام والجرانيت

وخلال كلمتها ثمَّنت الدكتورة ناهد يوسف ، مداخلة مستشار رئيس الجمهورية، موضحة أن الاجتماع يترجم ايضاً الدعم الكبير من وزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بمنطقة شق الثعبان، ومتابعة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحرصه على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتذليل كافة التحديات التى تواجه المنطقة وتطويرها بأعلى التكنولوجيات وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها خاصة بعد بدء تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة.

وأوضحت يوسف أن تواجد كافة ممثلي الأجهزة المعنية والتنفيذية والجهات البحثية المختلفة لهذا الإجتماع، تعكس رغبة حقيقية من الحكومة لتطوير المنطقة وأخذ كافة ملاحظات السادة المستثمرين بعين الاعتبار، وإشراكهم في التخطيط وصنع القرار فيما يخص المنطقة، لتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وبما يلبي طلبات وتطلعات المستثمرين في إطار فكر شمولي لمشروع تطوير متكامل لشق الثعبان.

وكشفت رئيس الهيئة أن الهدف من الجهود الحالية لا يتمثل فقط فى توفير المرافق والخدمات وشبكات الطرق بالمنطقة، والتي تتم بمعدلات مرتفعة من خلال محافظة القاهرة، وإنما أيضاً لتطوير صناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة بمعايير عالمية وبتكنولوجيات تصنيعية عالية، لتفتح مجال أكبر للمنافسة والتصدير والإستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، وتحقيق الهدف الرئيسي من التطوير والمتمثل فى زيادة صادرات المنطقة وبشكل جوهرى.

أباظة: تحويل شق الثعبان لمنطقة عالمية كان بمثابة حلم لأصحاب المصانع بالمنطقة

من جهته أشاد المهندس البدوى أباظة، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت بإهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية، وتحويلها لمنطقة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت.

وأكد أن هذا التوجه كان بمثابة حلم لأصحاب المصانع بالمنطقة، معرباً عن تقديره بما يتم حالياً من مراجعة لكافة شبكات المرافق من صرف صحى، وشبكات المياه والكهرباء، وخدمات الطرق والربط بالمحاور الرئيسية، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الاستشاريين والشركات التنفيذية وعلى أعلى المستويات.