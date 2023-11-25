الاقتصاد الألماني ينكمش 0.1% في الربع الثالث

دبي - احمد فتحي في السبت 25 نوفمبر 2023 12:14 مساءً - سي إن بي سي _ انكمش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، وفقاً لبيانات القراءة النهائية الصادرة من مكتب الإحصاءات الألماني .

وبحسب البيانات ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنحو 0.1% في الربع الثالث ، وهي نفس تقديرات القراءة الأولى.

وفي الربع الثاني ، نما الاقتصاد الألماني 0.1 % بعد ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

أما على أساس سنوي ، تقلص الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.4% في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاءات إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص ، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، انخفض 0.3% على أساس فصلي.

أما الإنفاق الاستهلاكي الحكومي فارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عام بحوالي 0.2%.

وقالت روث براند ، رئيسة مكتب الإحصاءات: “بعد النمو الاقتصادي الضعيف الذي شهدناه في النصف الأول من 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء”.

المركزي الألماني يتوقع تحسن الاقتصاد أوائل العام المقبل

ورجح البنك المركزي المصري الألماني في تقريره الاقتصادي الشهري يوم الاثنين أن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الرابع ويظهر علامات تحسن طفيف في أوائل العام المقبل.