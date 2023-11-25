نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطاقة الدولية: صناعة النفط والغاز بحاجة للتخلي عن وهم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 25 نوفمبر 2023 05:09 مساءً - سي إن بي سي _ قال مدير فاتح بيرول ، وكالة الطاقة الدولية ، إن صناعة النفط والغاز بحاجة إلى التخلي عن وهم تكنولوجيا احتجاز الكربون كحل لأزمة تغير المناخ ، وأنه لا بد من الاستثمار بصورة أكبر في الطاقة النظيفة.

وأضاف بيرول في بيان: “تحتاج الصناعة إلى الالتزام بالمساعدة الحقيقية للعالم لكي يلبي احتياجاته للطاقة ومستهدفات المناخ، مما يعني التخلي عن الوهم بأن احتجاز كميات كبيرة للغاية من الكربون هو الحل”.

وتقوم تقنية احتجاز الكربون على التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج من العمليات الصناعية قبل دخوله طبقة الغلاف الجوي وتخزينه تحت الأرض.

وشدد بيرول على أن شركات النفط والغاز تواجه لحظة الحقيقة بشأن دورهم في التحول نحو الطاقة النظيفة.

الشركات لا تؤدي دورها المطلوب

وأضاف مدير وكالة الطاقة الدولية: “يأتي 1% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة من شركات النفط والغاز “.

وتابع “الصناعة بحاجة إلى مواجهة الحقيقة المرّة بأن التحول الناجح للطاقة النظيفة سيتطلب تقليص عمليات النفط والغاز وليس توسيعها”.

وأردف “لذلك فإنه في الوقت الذي يحتاج فيه جميع منتجي النفط والغاز إلى خفض الانبعاثات من عملياتهم بما في ذلك تسرب الميثان، فإن دعوتنا إلى اتخاذ إجراءات هي أوسع نطاقاً”.

ووفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية، تحتاج الصناعة إلى استثمار 50% من النفقات الرأسمالية في مشاريع الطاقة النظيفة بحلول 2030 ، لتلبية مستهدف الحد من تغير المناخ عند مستويات 1.5 درجة مئوية.

ومع ذلك خصصت الصناعة 2.5% فقط من إنفاقها الرأسمالي تجاه الطاقة النظيفة في 2022.

كما شددت وكالة الطاقة الدولية على أنه لا بد من إنفاق 3.5 تريليون دولار كاستثمارات سنوية بداية من اليوم وحتى منتصف القرن الحالي، وهو ما يعادل إجمالي الإيرادات السنوية لصناعة النفط والغاز في السنوات الأخيرة.