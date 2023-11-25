تسارع التضخم الأساسي في اليابان لأول مرة خلال 4 أشهر

دبي - احمد فتحي في السبت 25 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - سي إن بي سي _ تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان للمرة الأولى في 4 أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 2.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي ، ومقارنة بتوقعات بأن يسجل 3%.

ويأتي تسارع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء بعدما سجل أقل مستوى في 13 شهراً في سبتمبر أيلول عند 2.8%.

وكان التضخم الأساسي قد تسارع من مستويات شهر سبتمبر ، بعد خفض دعم الطاقة والكهرباء الذي بدأ في يناير كانون الثاني إلى النصف.

وتراجعت أسعار فواتير الكهرباء والغاز بنحو 16.8% و10.2% على الترتيب أكتوبر الماضي ، وهي وتيرة أبطأ من المسجلة في سبتمبر أيلول عند 24.6% و12.5% على الترتيب.

وتتجاوز أرقام التضخم الأساسي مستهدفات بنك اليابان عند 2% ، للشهر الـ19 على التوالي، ومع ذلك يصر المركزي الياباني على أن ضغوطات التكاليف يقودها ارتفاع أسعار السلع العالمية وضعف الين، وليس مؤشراً على مكاسب الأسعار المستدامة التي تقودها معدلات نمو أقوى للطلب المحلي والأجور.

بنك اليابان يبقى على معدلات الفائدة عند -0.1% متماشياً مع التوقعات

وكان قد أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1% متماشياً مع التوقعات.

وأعلن إنه سيستخدم الحد الأعلى لنطاق منحنى العائد 1% كسقف مرجعي لعملياته في السوق ، لتعكس هذه الخطوة تغييراً طفيفاً.