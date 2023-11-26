السعودية: 100 فرصة استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار ريال في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 نوفمبر 2023 04:13 مساءً - العربية دوت نت – قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن منطقة الحدود الشمالية السعودية تضم 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال.

وأضاف الفالح، في تصريحات خلال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، اليوم السبت، أنه يجري الآن العمل على مشروع جديد للفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم.

ولفت الفالح إلى أن السعودية لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.

وأضاف أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدوية في عرعر، مشيرا إلى أنه يأمل إلى أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.

وافتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم السبت، “منتدى الحدود الشمالية للاستثمار”، الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، بمدينة عرعر بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.

ويطرح المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

واستعرض المنتدى من خلال جلساته التوجهات والآفاق والفرص الاستثمارية بمنطقة الحدود الشمالية وسبل تحفيز نمو الاستثمار واستدامة الأعمال وبرامج الدعم والحلول التمويلية للمستثمرين، فضلاً عن جهود مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تنشيط التجارة والاستثمار والمبادرات الحكومية لتمكين المستثمرين بالمنطقة.