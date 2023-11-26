نوفاك: روسيا تتوقع اتفاقا مع تركيا بشأن مشروع مركز الغاز…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - – قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت إن من المتوقع أن تتوصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق حول إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب.

وأضاف أن شركتي جازبروم الروسية وبوتاش التركية تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خارطة طريق المشروع.

وذكر نوفاك في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية “أنا واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب”.

واقترحت روسيا العام الماضي إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض ما فقدته من مبيعات إلى أوروبا، وهو ما يصب في مصلحة أنقرة التي ترغب منذ وقت طويل في أن تصبح مركز تداول للدول المتعطشة للطاقة.

ولم تحرز المناقشات تقدما كبيرا، إذ تعرضت تركيا لزلزال مدمر في فبراير ثم ركزت على الانتخابات في مايو.

وقال مصدران مطلعان على المشروع لرويترز إن خلافات بشأن من يجب أن يكون المسؤول عن المركز أخرت المفاوضات أيضا.