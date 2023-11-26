مال وأعمال

القاهرة الإخبارية: مصر تنهي أزمة تبادل المحتجزين في غزة بعد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القاهرة الإخبارية: مصر تنهي أزمة تبادل المحتجزين في غزة بعد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 26 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، اليوم السبت، إن الجهود المصرية نجحت، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

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وأضافت أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررًا لها.

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وذكرت “القاهرة الإخبارية” أن مصر تتابع الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وأن الصليب الأحمر بدأ تحركه لاستلام 13 محتجزًا إسرائيليًا و7 من رعايا الدول الأخرى.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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