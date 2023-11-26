نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في السكر قبل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 نوفمبر 2023 09:14 مساءً - محمد أحمد– أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر، فيما حذر من أنه سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للتسعير العادل، في حالة عدم استقرار السوق.

وأضاف أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، فيما أشار إلى عدم إمكانية طرح السكر بالمنافذ الصغيرة.

الوزارة تطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش افتتاح معرض” نبيو ” للذهب والمجوهرات، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي و التجاري.

وأضاف أن البورصة السلعية تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، فضلا عن طرحها السكر في المنافذ بسعر 27 ألف جنيهاً للطن، فيما أشار إلى أن هذه التسعيرة لا تعد جبرية لسلعة السكر.

كما لفت إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق الموازية بسعر يتجاوز مستوى 40 جنيها للكيلو.

وأوضح المصيلحي، أن إغراق السوق المحلية بالسكر والضغط على المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، فيما أكد على إمكانية طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ .

استيراد كميات من الأرز من الهند استعدادا لحلول شهر رمضان

وقال وزير التموين إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز، وليس هناك نقصا في المعروض، كاشفاً عن استيراد كميات من الأرز من الهند، لتعزيز المخزون الاستراتيجي استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.

الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمنع ارتفاع الأسعار ولكنها تتأثر بالدولار

وأكد على توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار “معتدلة”، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار ، ولكن أسعار السلع تتأثر بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد المصيلحي، استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

المخزون الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر

وقال إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وكشف عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا، وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110مشترين.

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية، لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

مساعي لوضع مصر على خريطة تصدير الذهب

وأشار وزير التموين، أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وإفريقيا، مشيراً إلي التطور التكنولوجي الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات، مضيفا: أن قرار السماح بدخول الذهب بدون جمارك هو ما ساهم في توافر المعروض من الذهب في السوق المحلية.

وشهد المصيلحي، خلال المعرض إطلاق أول ماكينة “ATM” لسحب سبائك ذهبية للمواطنين من ماستر جولد إيجيبت.

وقال الوزير، إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء .

إطلاق ماكينة ATM لبيع السبائك الذهبية في معرض نبيو

من جانبه، قال أحمد صابر، رئيس مجلس إدارة ماستر جولد إيجيبت، إن هذه الخطوة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ودعماً لمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري بجانب التسهيل على العملاء في اقتناء مدخراتهم من الذهب .

وأضاف، أن هذه الخدمة ستكون متاحة قريباً للجمهور في الأسواق التجارية الكبرى، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين أبدو رغبتهم في التعامل المباشر في عمليات شراء سبائك الذهب من خلال ماكينات ATM .

وبدروه، قال مصطفى صابر، العضو المنتدب لماستر جولد إيجيبت، إن الخدمة ستكون متاحة على كافة الكروت والبطاقات الائتمانية العاملة في مصر، حيث إن بمجرد إدخال بيانات الوزن سيتم تنفيذ العملية مباشرة بعد إتمام عملية الخصم، مشيراً إلى سعي الشركة لتطوير خدماتها، يأتى حرصاً منها على تقديم أفضل تجربة شراء لعملائها.

وأضاف، أن الشركة ستيتح الخدمة في المرحلة الأولى في فرع التجمع الخامس، على أن يتم التوسع في باقي الفروع لاحقا، كاشفا عن توقيع اتفاق مع بنك مصر لتوفير ماكينات pos للتسهيل على العملاء.

وكشف عن تصدير الشركة مشغولات ذهبية إلى عدد من الدول العربية، وأهمها: المملكة العربية السعودية ودبي وفلسطين .

تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية تراجعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.1 مليار دولار، مقارنة مع 1.158 مليار دولار، في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 4%.