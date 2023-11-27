نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولد إيرا تخطط لافتتاح مصنع لإنتاج السبائك والمشغولات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:14 صباحاً - محمد أحمد – تخطط شركة جولد إيرا، لتجارة الذهب والفضة، لافتتاح مصنعًا جديدًا لإنتاج السبائك والمشغولات الذهبية على مساحة 1000 متر مربع بمحافظة القاهرة، وباستثمارات مليار جنيه، وذلك في إطار خطتها التوسعية في 2024.

ومن جانبه، قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا، إنها تستهدف زيادة حجم إنتاجيتها من السبائك والجنيهات، بطاقة إنتاجية مستهدفة من 50 إلى 100 كيلو يوميًا، وباستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه.

خط لإنتاج المشغولات الذهبية باستثمارات 500 مليون جنيه

وأضاف لوكا أن الشركة تعتزم تشغيل خطًا لإنتاج المشغولات الذهبية باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، وذلك في إطار تنويع منتجاتها وتلبية الطلب المحتمل بالسوق المحلية.

فرعان جديدان في قطر وعمان

وأوضح أن «جولد إيرا» تمتلك عدة فروع في مصر، بجانب فرعين في الإمارات، وفرعًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيما أشار إلى أن الشركة تعتزم افتتاح فرعين جديدين في عمان وقطر، خلال العام المقبل.

وذكر لوكا أن «جولد إيرا» تمتلك خطًا لإنتاج السبائك والجنيهات بأوزان وأحجام مختلفة تتوافق مع كافة المحافظ الاستثمارية من ربع جرام وحتى كيلو.

عوامل أمان عالية

وأضاف أن منتجات الشركة تتمتع بعوامل أمان، ومن بينها: دمغة مصلحة الدمغة والموازين، لضمان دقة وسلامة الوزن والعيار، بالإضافة لغلاف آمن مدون QR Code، ليشمل جميع بيانات السبيكة من الوزن وتسلسل الملكية، وذلك لحفظ بيانات المالك في حالة الضياع أو السرقة.

وأشار إلى أن «جولد إيرا» تتيح لعملائها فرصة بيع سبيكة منتجاتها داخل مصر و خارجها، حيث تمتلك الشركة عدة فروع بالأسواق الخارجية، كما تمكن عملائها من ميزة الكاش باك في حالة شراء سبيكة «جولد إيرا» من الإمارات أو السعودية وبيعها في مصر، لا سيما وأن السوق المحلية لا تمنح العملاء نسبة الكاش باك على السبائك والجنيهات المستوردة من الأسواق الخارجية.

ولفت لوكا إلى أن الشركة لديها رؤية واضحة، حيث تسعى لنشر ثقافة الادخار الآمن، وتعظيم مدخرات المواطنين عن طريق استثمار في السبائك والعملات الذهبية.

فرعين جديدين في طنطا والمنصورة

وبدوره، قال أسامة زرعي، مدير فروع «جولد إيرا مصر» ، إن الشركة تعتزم افتتاح فرعين جديدين خلال الشهر المقبل، أولهما في طنطا والآخر في المنصورة.

وأوضح زرعي أن إجمالي عدد فروع الشركة في مصر يصل إلى 10 فروع، من بينها فرع في منطقة الصاغة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعبور، والفيوم، وطنطا، وأسيوط، والإسكندرية.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى، لتغطية الطلب في مدن الصعيد والأقاليم، وتماشيًا مع خطة الدولة لضخ استثمارات وتنمية مدن الصعيد، وتحسين حياة المواطنين، حيث تستهدف الشركة الوصول بعدد فروعها لنحو 18 فرعًا في 2024.

إتاحة إمكانية التقسيط

ولفت زرعي إلى استهداف الشركة طرح تصميمات جديدة لمنتجاتها من السبائك، بالإضافة لاتاحة إمكانية التقسيط، من خلال الشراكات مع شركات التمويل الاستهلاكي.

و«جولد إيرا» شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2020، وحصلت على تراخصيها وفقًا للقانون المصري من هيئة الاستثمار وهيئة الدمغة والموازين، وتعمل الشركة في مجال صناعة السبائك والجينهات الذهبية، بالإضافة لعمليات استيراد وتصدير الذهب.