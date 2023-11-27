أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر مع تراجع الدولار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 08:17 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ 16 مايو . كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2011.90 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم “ما يحرك الذهب حاليا هو انخفاض الدولار بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت مؤخرا”.

وأضاف “البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء عن النمو أو التضخم، ستعزز أو تضعف التكهنات بشأن ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار”.

مؤشر الدولار يتراجع 0.1%

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة للربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، المنتظر يوم الخميس.

مؤشرات على تباطؤ التضخم

وعززت أحدث البيانات، والتي أظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ في تخفيف سياسة التشديد النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 24.67 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 930.51 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1070.76 دولار.