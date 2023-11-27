مصر تتلقى عروضا لشراء سكر خام وأبيض مكرر في ممارسة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 08:17 مساءً - – قال متعاملون يوم الاثنين في تقديرات مبدئية إن أقل سعر تلقته هيئة السلع التموينية في مصر في ممارسة دولية لشراء نحو 50 ألف طن من السكر الخام 690 دولارا للطن تشمل تكلفة الشحن.

وانتهت مهلة تقديم العروض يوم السبت.

وأضاف المتعاملون أن أقل سعر تلقته الهيئة لشراء نحو 50 ألف طن من السكر الأبيض المكرر 780 دولارا للطن تشمل تكلفة الشحن.

وقالوا إن تقييم العروض لا يزال مستمرا ولم تبرم أي صفقة شراء بعد.