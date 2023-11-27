- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشوان: جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:20 مساءً - دوت الخليج – أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، أوشكت على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين.
وأوضح، في بيان للهيئة، أن الهدنة الممتدة تشمل الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ ما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.
وتابع: “بالإضافة للإفراجات، فسيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع”.
وأشار رشوان إلى أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائليين بقطاع غزة، وجارٍ التفاوض على الإفراج الافراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رشوان: جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.