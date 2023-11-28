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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطر وحماس تعلنان تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:18 صباحاً - وكالات – أعلنت قطر وحماس، الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إنه “في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.
كما قالت حركة حماس، في بيان، إنها “تعلن الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة”.
كما أكدت الحركة أنها تعد قائمة جديدة برهائن محتجزين لديها بهدف تمديد الهدنة.
وكان من المفترض أن يكون الإثنين هو اليوم الأخير في الهدنة، لكنها ستمتد إلى الثلاثاء والأربعاء.
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