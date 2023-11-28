تونس: ارتفاع عجز الميزان التجاري 26.8% في أكتوبر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 01:16 صباحاً - وكالات – ارتفع عجز الميزان التجاري في تونس، بنسبة 26.8% في أكتوبر الماضي، على أساس شهري، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.

وذكر المعهد في بيان، أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات) في أكتوبر الماضي، بلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار) مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر السابق له.

ولم يورد البيان أرقام الصادرات والواردات خلال أكتوبر الماضي.

لكنه أشار إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 71.7% في أكتوبر، نزولا من 76.2% في الشهر السابق له.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي يناير الماضي قال محافظ البنك المركزي المصري التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11%، صعودا من 8.3% العام الماضي.