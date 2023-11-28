بوتين يوقع قانون ميزانية روسيا الاتحادية حتى عام 2026

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 09:18 صباحاً - العربية دوت نت – وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024 ولأعوام 2025-2026، وقد نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية.

وبموجب القانون، ستبلغ إيرادات الميزانية الروسية نحو 35.065 تريليون روبل (393 مليار دولار) في عام 2024، و33.552 تريليون روبل (376 مليار دولار) في عام 2025، و34.051 تريليون روبل (382 مليار دولار) في عام 2026.

أما النفقات فمن المتوقع أن تكون: 36.66 تريليون روبل، و34.382 تريليون روبل، و35.587 تريليون روبل على التوالي، وفق ما ذكرته وكالة “تاس” الروسية.

وسيصل عجز الموازنة الاتحادية الروسية إلى 1.595 تريليون روبل روسي في عام 2024، ثم 0.83 تريليون روبل في عام 2025، ثم 1.536 تريليون روبل في عام 2026.

وبلغ عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل شهر.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز 27.5% في أكتوبر، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، على الرغم من انخفاضها 26.3% في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتباهى الرئيس فلاديمير بوتين بقوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية التي شملت وضع سقف لأسعار النفط الروسي.

لكن الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب الحرب في أوكرانيا أجبرت الحكومة على ضغط الصرف على مجالات أخرى من الميزانية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وسوف يشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية في عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر.