مدبولي: الوصول إلى سعر موحد للدولار على المدى القصير الشغل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول إلى سعر موحد للدولار على المدى القصير، مضيفًا: “ونعمل على ذلك بقوة”.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية، مشيرا إلى أنه يلتقي بهم بنفسه لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

وفيما يتعلق بملف انقطاع الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء، وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشا، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشا، وفقا لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيها.

وأضاف أن الدولة مستمرة في هذا الدعم، ولم تزيد شرائح الكهرباء منذ عام ونصف؛ مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جدا.

كما أكد مدبولي أن الحكومة ستحرص على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان؛ لتحقيق التوافق بشأنها.

وأشار أيضًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وستمنح أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي، شديدي التأثير على المواطن.

ووعد رئيس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية، بعقد اجتماع واحد أو اثنين للجان النوعية بشكل محدد، كآلية مهمة لمناقشة أكثر تفصيلا للقضايا والملفات، مشيدا بما شهده اللقاء من “مناقشات مثمرة ومقترحات جادة وأفكار فاعلة في مختلف القضايا”، مؤكدا “دراسة جميع المقترحات التي طرحوها خلال اللقاء مع الوزراء المختصين”.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لانتقال مجلس النواب للعمل بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة في أقرب وقت.