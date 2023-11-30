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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق سعودي يمدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في باكستان… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:12 صباحاً - – قال البنك المركزي المصري الباكستاني في بيان يوم الأربعاء إن الصندوق السعودي للتنمية مدد أجل وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى باكستان لمدة عام آخر.
وأضاف البيان أنه جرى توقيع الاتفاق بشأن الوديعة في الأساس عام 2021 وتمديد أجل الوديعة بعد ذلك في عام 2022.
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