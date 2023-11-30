نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع قبل اجتماع أوبك+ متجاهلا زيادة مخزونات الخام… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 11:18 صباحاً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء خلال تعاملات متقلبة في ظل تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك+ المقبل لسياسة الإنتاج وتجاهلهم لارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1632 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 82.11 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.6% إلى 76.90 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من دولار في وقت سابق بالجلسة وتراجعا لفترة وجيزة قبل صدور تقرير المخزونات الأمريكية الأسبوعي ليرتفعا مجددا.

وقال مات سميث المحلل لدى كبلر “ستظل الأسعار متقلبة حتى نحظى بوضوح أكبر من أوبك”.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% يوم الثلاثاء بفضل احتمال تمديد تحالف أوبك+، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخفيضات الإمدادات أو زيادتها.

وواصل تحالف أوبك+ يوم الأربعاء المحادثات التي وصفتها مصادر بأنها صعبة. وذكرت مصادر أن من المتوقع أن ينعقد اجتماع لتقرير سياسات الإنتاج للعام المقبل يوم الخميس مثلما هو مخطط له.

وذكر سميث “نتوقع أن تمدد السعودية خفضها للإنتاج بواقع مليون برميل يوميا مع صدور أنباء إيجابية قليلة أخرى من الاجتماع”.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء بحدوث زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مما يشير إلى ضعف الطلب. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين أيضا ارتفعت أكثر من المتوقع.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إنه على الرغم من ذلك، فإن أثر هذه الزيادات في المخزون قابله السحب الضخم من منتجات مكررة أخرى.

وعطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من صادرات النفط من قازاخستان وروسيا، وفقا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية، مما يزيد من احتمال وجود شح في الإمدادات على المدى القصير.

وقالت وزارة الطاقة في قازاخستان إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56% اعتبارا من 27 نوفمبر.