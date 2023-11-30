السياحة: خط طيران جديد من الصين إلى مصر بمعدل 3 رحلات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 11:18 صباحاً - دوت الخليج – ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل عيسى، الاجتماع، بالإشارة إلى المنتدى “المثمر” الذي نظمته الوزارة، أمس، عن “الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية” بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بما يساهم في تعظيم المصلحة العامة والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مع الحفاظ الكامل على الآثار المصرية ودون المساس بها.

وناقش الاجتماع سياسات تحفيز الطيران، وآليات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي جرى مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل؛ بما يسهم في دفع مزيد من النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما استعرض أبرز النتائج التي يحققها البرنامج في المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار عيسى إلى أهمية العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، ولا سيما أن ذلك يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر وتحقيق المستهدف منها.

كما شهد الاجتماع مناقشة والموافقة على تعديلات في الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية والتي جاءت وفقاً لأهمية هذه المعارض وحجم وإقبال القطاع السياحي عليها.

ووافق المجلس أيضًا على الهيئة في المعرض السياحي الدولي ITB China 2024 والمقرر عقده خلال شهر مايو 2024.

وأحيط أعضاء المجلس بأنه من المقرر أن تشغيل إحدى شركات الطيران الصينية خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصينية الذي يعتبر من الأسواق السياحية المهمة.