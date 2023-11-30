مجمع صناعي لإنتاج الكيماويات المتخصصة بشرق بورسعيد…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 03:14 مساءً - وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، خطابًا للنوايا مع شركة بيفار جروب الصينية، يهدف الخطاب لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، ومن المتوقع أن يعتمد المجمع في إنتاجه على مصادر الطاقة الخضراء سواء الشمس أو الرياح.

قام بالتوقيع، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وتشين لي لي، نائب رئيس شركة بيفار جروب، شهد التوقيع عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وبعض مسؤولي الشركة الصينية.

استثمارات المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 500 مليون دولار

وصرح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا هامًا في تعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الشركات والمستثمرين الصينيين خاصةً في ضوء انضمام مصر لتكتل البريكس، وما يتبعه ذلك من تعزيز للتعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة تجاريًّا وصناعيًّا.

وأكد أن خطاب النوايا الموقع اليوم مع شركة “BEFAR Group CO., LTD”، يستهدف إنشاء مجمع أخضر للكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد، للاستفادة من موارد مصر الغنية من طاقتي الشمس والرياح، والمساهمة بدورٍ فاعل، في مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تبني الصناعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية لسياسات تؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ما يسهم بدوره في النفاذ للأسواق العالمية بشكل أفضل.

المشروع يوفر نحو 1000 فرصة عمل

وأشار أن شركة بيفار جروب تعتمد على مصادر طاقة خضراء خلال مراحل الإنتاج؛ لخبرتها الكبرى في هذا المجال، كما يساهم المشروع المزمع إقامته في تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة من المنتجات الكيماوية.

وتجدر الإشارة أن المشروع المزمع إقامته في منطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية، يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية له نحو ملياري دولار، على أن تكون استثمارات المرحلة الأولى له 500 مليون دولار، وتوفر نحو 1000 فرصة عمل.

وتمتلك مجموعة بيفار 50 عامًا من الريادة في مجالات المواد الكيميائية المتخصصة، والبتروكيماويات وأعمال الطاقة الجديدة، وتبيع منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، ونالت جائزة كبرى في الصين تمنح للمؤسسات الصناعية الأكثر حفاظًا على الطاقة لمدة 9 سنوات متتالية.