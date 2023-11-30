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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتفاق تعاون مع سكاتك النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية بقدرة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية، بقدرة 1 جيجاوات، مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطاريات تخزين.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم التي يتم بموجبها التصريح للشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة “STATE GRID”، الدخول للأراضي التي تحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك للبدء في إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المقدم من الشركة بقدرة إجمالية 10 جيجاوات.
تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
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