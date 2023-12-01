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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تستعد لخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:16 مساءً - _ قال مصدر في اجتماع أوبك+ لرويترز إن السعودية تستعد لخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024، بموجب شروط اتفاق أوبك+ يوم الخميس مع مساهمة روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا.
أضاف المصدر أن من المتوقع أيضا أن يساهم أعضاء آخرون في تحالف المنتجين بتخفيضات إضافية.
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