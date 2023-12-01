دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:16 مساءً - _ قال مصدر في اجتماع أوبك+ لرويترز إن السعودية تستعد لخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024، بموجب شروط اتفاق أوبك+ يوم الخميس مع مساهمة روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا.

أضاف المصدر أن من المتوقع أيضا أن يساهم أعضاء آخرون في تحالف المنتجين بتخفيضات إضافية.