مال وأعمال

السعودية تستعد لخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تستعد لخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:16 مساءً - _ قال مصدر في اجتماع أوبك+ لرويترز إن السعودية تستعد لخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024، بموجب شروط اتفاق أوبك+ يوم الخميس مع مساهمة روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا.

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أضاف المصدر أن من المتوقع أيضا أن يساهم أعضاء آخرون في تحالف المنتجين بتخفيضات إضافية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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