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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سويسرا تجمد أصولا روسية بأكثر من 8 مليارات دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 ديسمبر 2023 02:14 مساءً - روسيا اليوم _ قالت حكومة سويسرا اليوم الجمعة، إنها جمدت أصولا مالية مملوكة لروسيا بقيمة 7.7 مليار فرنك سويسري (حوالي 8.81 مليار دولار)، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.
ويمثل هذا الرقم، وهو تقدير مبدئي، زيادة طفيفة عن مبلغ 7.5 مليار فرنك الذي قالت الحكومة السويسرية إنها جمدته العام الماضي بعد أن تبنت الدولة المحايدة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو، كذلك جمد جزءا من احتياطيات روسيا الدولية وأصول روسية.
من جهتها انتقدت موسكو الخطوة وحذرت من “سرقة” الأصول الروسية، وقالت إن هذه الأداة سيف ذو حدين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير”.
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