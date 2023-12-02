تعيين هالة عبد الودود رئيسة تنفيذية لمحرم وشركاه لمنطقة…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 ديسمبر 2023 04:15 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت مجموعة محرم وشركاه، العاملة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، عن تعيين هالة عبد الودود في منصب الرئيس التنفيذي لتولي قيادة أعمال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلفًا لمؤسسها والرئيس التنفيذي مصطفى محرم.

وشغلت هالة عبد الودود العديد من المناصب منها: الرئيس الإقليمي لقطاع العلاقات الخارجية والاستدامة في شركة كوكاكولا أتلانتيك في منطقة شمال إفريقيا، بعد أن شغلت سابقًا منصب رئيس قطاع الشؤون العامة والمسؤولية المجتمعية في مجموعة اورنج للاتصالات، كما شغلت هالة عبد الودود منصب نائب المدير التنفيذي في شركة POD التابعة لمجموعة المتحدة للإعلام.

ويترك مصطفى محرم منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ليركز بشكل كامل على مهام رئيس مجلس إدارة محرم القابضة (المالكة لمحرم وشركاه) لمتابعة استراتيجية التوسع من خلال الدمج والاستحواذات وإطلاق مبادرات للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز العلاقات مع الحكومات الإقليمية.

كما سيعمل على إطلاق شركات جديدة تساهم في تطوير خدمات تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مصطفى محرم، إن هذه الخطوة تساهم في تقديم خدمات استراتيجية متميزة وتعميق علاقات المجموعة مع الحكومات الإقليمية والشركاء التجاريين.