مال وأعمال

تعيين هالة عبد الودود رئيسة تنفيذية لمحرم وشركاه لمنطقة…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تعيين هالة عبد الودود رئيسة تنفيذية لمحرم وشركاه لمنطقة… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 2 ديسمبر 2023 04:15 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت مجموعة محرم وشركاه، العاملة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، عن تعيين هالة عبد الودود في منصب الرئيس التنفيذي لتولي قيادة أعمال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلفًا لمؤسسها والرئيس التنفيذي مصطفى محرم.

predco_adv_2021

وشغلت هالة عبد الودود العديد من المناصب منها: الرئيس الإقليمي لقطاع العلاقات الخارجية والاستدامة في شركة كوكاكولا أتلانتيك في منطقة شمال إفريقيا، بعد أن شغلت سابقًا منصب رئيس قطاع الشؤون العامة والمسؤولية المجتمعية في مجموعة اورنج للاتصالات، كما شغلت هالة عبد الودود منصب نائب المدير التنفيذي في شركة POD التابعة لمجموعة المتحدة للإعلام.

ويترك مصطفى محرم منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ليركز بشكل كامل على مهام رئيس مجلس إدارة محرم القابضة (المالكة لمحرم وشركاه) لمتابعة استراتيجية التوسع من خلال الدمج والاستحواذات وإطلاق مبادرات للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز العلاقات مع الحكومات الإقليمية.

BonatMisr

كما سيعمل على إطلاق شركات جديدة تساهم في تطوير خدمات تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

HapiSalonWhite

وقال مصطفى محرم، إن هذه الخطوة تساهم في تقديم خدمات استراتيجية متميزة وتعميق علاقات المجموعة مع الحكومات الإقليمية والشركاء التجاريين.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين هالة عبد الودود رئيسة تنفيذية لمحرم وشركاه لمنطقة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا