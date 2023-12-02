نعرض لكم الان تفاصيل خبر كاتاليست كابيتال تستثمر 100 مليون جنيه في أيه أي دي للتطوير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 2 ديسمبر 2023 07:16 مساءً - أعلن صندوق كاتاليست كابيتال مصر ” سي سي إي“، بالشراكة مع برنامج التطوير للأمم المتحدة بمصر، استثمار مبلغ 100 مليون جنيه في شركه الإسكندرية للتطوير الصناعي ” أيه اي دي”.

وأوضح بيان اليوم، أن التعاون الاستراتيجي يهدف إلى دفع التطوير المستدام بمصر وجذب استثمارات أجنبية من خلال تطوير مصانع بنظام تسليم المفتاح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب الاتفاق، يلتزم صندوق كاتاليست كابيتال مصر بإحداث تغير إيجابي وترويج الأهداف المستدامة للأمم المتحدة من خلال استثماراته، كما يبرز هذا الاستثمار التزام الصندوق في دعم المشاريع المبتكرة التي لها إمكانية دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة بمصر.

وستركز أيه أي دي من خلال عملها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس علي تطوير مصانع بنظام تسليم المفتاح لاستقطاب المستثمرين الاجانب.

كما تهدف الشركه الي خلق منطقة صناعية و لوجستية صديقة للبيئة، على امتداداً ربعمائه الف متر مربع بالمنطقة الشمالية الغربية لقناة السويس، مزودة بالمرافق المتطورة و البنية التحتية المصممة لتناسب احتياجات الشركات الدولية.

و صرح ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة كاتاليست كابيتال مصر أنه سعيد بالشراكة مع اليكس ستيل وإطلاق أيه أي دي، و هي مبادرة شامله تتماشي مع مهمتنا لقيادة التنمية المستدامة بمصر”.

وتابع “من خلال استثمار 100 مليون جنيه و الاستحواذ علي حصة أقلية كبيره في أيه أي دي، نهدف لتوفير الاستشارات المالية اللازمة لمساعده الشركه على تخطي العقبات الاقتصادية الحالية و توفير مناخ مشجع لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية”.

وأشار أن اليكس ستيل، والتي تمتلك حصه الأغلبيه في أيه أي دي تتمتع بأكثر من 30 عام من الخبرة في تطوير المصانع بنظام تسليم المفتاح، وتستهدف من خلال هذا الاستثمار ضمان تحقيق اعلي المعايير وايصال مصانع علي الطراز العالمي للمستثمرين الأجانب.

أضاف أن هذا التعاون القوي والخبرة لكلاً من سي سي إي واليكس ستيل يعزز لانشاء منصة لجذب الاستثمارات الدولية، و خلق فرص عمل، كما انها ستساهم في تنشيط الاقتصاد المصري.

“نحن متحمسون للتعاون مع صندوق كاتاليست كابيتال مصر والاستفادة من خبرتهم المالية والتزامهم تجاه التنمية المستدامة” صرح المهندس ممدوح حسني، المدير التنفيذي لاليكس ستيل.

وأضاف أن الشراكة ستلعب دوراً محورياً في جذب المستثمرين لمنطقة قناة السويس مما سيخلق نظام بيئي صناعي صلب و سيقود التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.

تابع: “وكونه شريك لصندوق سي سي إي في إطلاق أول صندوق استثمار خاص مؤثر بمصر و الشرق اللأوسط، فان برنامج التطوير للأمم المتحدة في مصر ملتزم بدعم القطاع الخاص في ترويج اهداف التنمية المستدامة”.

“ممتنون للشراكة مع كاتاليست كابيتال مصر لإطلاق أول صندوق استثمار مؤثر في مصر و الشرق الأوسط، حيث يلعب القطاع الخاص دور محوري في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ونحن في برنامج التطوير للأمم المتحده في مصر ملتزمون بتوسيع مثل هذه المبادرات المؤثرة. ” أكد اليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج التطوير للأمم المتحدة في مصر.

وصرح رامي عثمان شريك في كاتاليست بارتنرز للاستثمار، أن هذا التعاون بين كاتاليست كابيتال مصر و اليكس ستيل ، يعكس الرؤية المشتركة لترويج التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل, و الازدهار بمصر.

أضاف “تركيز الشركه علي تطوير المصانع بنظام تسليم المفتاح سيجذب الاستثمارات الاجنبية، وينقل وسائل التكنولوجيا المتقدمة الي مصر، كما أنه سيساهم في تطوير الاقتصاد المصري بشكل عام”.