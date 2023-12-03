الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 ديسمبر 2023 12:18 صباحاً - دوت الخليج – شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، متمنيا للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي.

كما تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ “كوب 28”.