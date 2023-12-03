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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كريستالينا جورجيفا: صندوق النقد يدعم الإصلاحات الاقتصادية في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 3 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - العربية نت _ كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنها عقدت اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وأكدت دعم الصندوق لهذه الإصلاحات.
وأشارت جورجيفا إلى التحديات التي تواجهها مصر بسبب الحرب القائمة في الشرق الأوسط.
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