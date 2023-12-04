مال وأعمال

لولا دا سيلفا: البرازيل لن تسعى لعضوية كاملة في أوبك+…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لولا دا سيلفا: البرازيل لن تسعى لعضوية كاملة في أوبك+… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 11:12 صباحاً - – قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأحد إن بلاده لن تنضم أبدا إلى مجموعة أوبك+ للدول المنتجة للنفط كعضو كامل العضوية وستسعى بدلا من ذلك إلى الانضمام كمراقب.

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جاء ذلك في توضيح لتصريحات صدرت عنه يوم السبت خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي قال فيها إن البرازيل “ستشارك” في أوبك+.

وقال لولا يوم الأحد “يجب أن تنضم البرازيل إلى أوبك+، يمكنها أن تكون مراقبا”. وأضاف “البرازيل لن تصبح أبدا عضوا كامل العضوية في أوبك لأننا لا نريد أن نكون كذلك. ما نريده هو (أن يكون لنا) تأثير”.

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وقال لولا إن بلاده مهتمة بالمشاركة في أوبك+ حتى تحث الدول التي اغتنت من عوائد النفط على استثمار بعض هذه الأموال في مساعدة البلدان النامية الفقيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية في مجال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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وأضاف “أعتقد أنه من خلال المشاركة بهذه الطريقة، سنقنع الناس بأن جزءا من عوائد النفط يجب استثماره حتى ننهي (الاعتماد على) النفط ونوجد البدائل… لا تناقض في ذلك”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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