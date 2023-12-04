مال وأعمال

إصابة عدد من العمال في حريق محدود بأحد خطوط النفط بالكويت

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إصابة عدد من العمال في حريق محدود بأحد خطوط النفط بالكويت من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - – قالت شركة نفط الكويت إن عددا من عمال الصيانة أصيبوا بجروح بعد اندلاع “حريق محدود” في أحد خطوط النفط جنوب شرقي الكويت العاصمة.

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وأضافت الشركة في بيان “عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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