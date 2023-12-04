الإحصاء الفلسطيني: 700 مليون دولار خسائر اقتصادية مباشرة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 02:09 مساءً - وكالات – كشف الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تعرض إليها قطاع غزة تحت وطأة الحرب منذ يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ووفق البيانات التي أوردها مدير الإحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء، محمد قلالوة، فإن قيمة الخسائر الاقتصادية “المباشرة” بلغت 700 مليون دولار في الشهر الأول من الحرب.

وقال المسؤول الفلسطيني، لدى حديثه مع إذاعة “صوت فلسطين” الأحد 3 ديسمبر إن الحرب تسببت في توقف 147 ألف شخص عن العمل في القطاع الخاص، علاوة على توقف 56 ألف منشأة.

وطبقاً لمدير الإحصاءات الفلسطيني، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات الفقرة في قطاع غزة إلى نسبة تصل إلى 90%، مع زيادة معدلات البطالة إلى 65%. وكشف عن أن معدل التضخم بلغ 12%.

وكان تقرير سابق لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، قد حذر من أنه إذا استمرت الحرب لشهرٍ ثالث، فمن المرجح زيادة عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف شخص، لتصل معدلات الفقر بذلك إلى 45% في فلسطين، بينما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.2% (لتصل الخسائر الإجمالية إلى 2.5 مليار دولار).

وتشير التقديرات الواردة بالتقرير إلى أن الانكماش الاقتصادي سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها، وذلك بينما هناك نحو مليون ونصف من سكان غزة نزحوا داخلها منذ اندلاع الحرب، وفي ظلّ الدمار الهائل للمنازل المهدّمة أو المتضررة.