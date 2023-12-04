نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود وتتجاوز مستوى 2100 دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - وكالات _ سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، حيث لامست الأسعار الفورية 2100 دولار، وسط توقعات باستمرار الأرتفاع.

قال محللون إن أسعار الذهب في طريقها للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة العام المقبل، وقد تظل فوق مستويات 2000 دولار، مستشهدين بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأمريكي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

توقعات خفض الفائدة

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر لشهرين متتاليين مع تعزيز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم، ويميل الذهب إلى الأداء الجيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بسبب مكانته كمخزن موثوق للقيمة.

وقال هينغ كون هاو، رئيس استراتيجية الأسواق وأبحاث الاقتصاد العالمي والأسواق في UOB، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: ”إن التراجع المتوقع في كل من الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة خلال عام 2024 هو محرك إيجابي رئيسي للذهب”. وتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار بنهاية عام 2024.

وقال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة المعادن النفيسة إم كيه إس بامب: ”ببساطة، هناك نفوذ أقل هذه المرة مقارنة بعام 2011 في الذهب… مما دفع الأسعار إلى تجاوز 2100 دولار ووضع 2200 دولار للأوقية في الاعتبار”.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي جديد عند 2110.8 دولار للأونصة يوم الاثنين قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها، ويتم تداوله حاليًا عند 2,084.59 دولارًا.

ويوم الجمعة، لامس الذهب 2075.09 دولارًا ليتجاوز أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 2072.5 دولارًا في 7 أغسطس 2020، وفقًا لبيانات LSEG.

توقعات باستمرار الإرتفاع

ويتوقع بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة TD Securities، أن يبلغ متوسط ​​أسعار الذهب 2100 دولار في الربع الثاني من عام 2024، حيث تعمل مشتريات البنوك المركزية القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.

وفقاً لدراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي فإن 24% من كل البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع تزايد تشاؤمها بشأن الدولار الأمريكي.

وأضاف أن محور السياسة المحتمل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد يكون واردًا أيضًا. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار، كما أن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.