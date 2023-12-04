عاجل.. تعيين حسام الجراحي بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 04:19 مساءً - هاجر عطية _ قرر مجلس إدارة البورصة المصريه للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي تكليف حسام الجراحي بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع.

يذكر أن الجراحي شغل عدة مناصب منها العضو المنتدب لشركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية حتي نوفمبر ،2023 كما أنه شغل عدة مناصب بالبورصة المصرية للأوراق المالية خلال فتره عمله منذ 2010 حتى ديسمبر 2022 في مختلف القطاعات، منها قطاعات الرقابة على التداول والعضوية والمكتب الفني.

ويتمتع حسام الجراحي بخبرة واسعة في مجال الاستثمار وأسواق المال تبلغ أكثر من 30 عاما حيث عمل لمدة 5 أعوام مدير عمليات البنك المصري الأمريكي، والذي انتقل بعدها للعمل في منصب عضو منتدب لفروع شركة دلتا رسملة للوساطة في الأوراق المالية.