نعرض لكم الان تفاصيل خبر السويدي للتنمية الصناعية توقع عقد تخصيص أرض مع جوشي الصينية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:09 مساءً - هاجر عطية _ وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية التابعة للسويدي إليكتريك وشركة جوشي الصينية لإنتاج “الفايبر جلاس”، عقد تخصيص قطعة أرض لإنشاء امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع “إندستريا السخنة” باستثمارات 8 ملايين دولار.

وقام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، و ما شينياو، نائب المدير العام لشركة جوشي مصر، وذلك بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.

إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع

ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات جوشي المستدامة الصديقة للبيئة ومركز لوجستي للتصدير للأسواق العالمية، من خلال الاستفادة بالحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تقديم الدعم الكامل لمستثمريها وشركاء نجاحها، والتواصل المستمر مع المطورين الصناعيين داخل نطاق المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، للوقوف على أية معوقات والتغلب عليها، إلى جانب تعزيز تنافسية المنطقة بحزمة حوافز استثمارية جاذبة مثل تمتع المستثمرين بسعر 0% لضريبة القيمة المضافة على السلع والبضائع والخدمات الواردة للمنطقة، وكذلك 0% ضريبة جمركية.

وأشار جمال الدين، إلى انضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصرية، وغيرها من الحوافز إلى جانب استثمارها في البنية التحتية والمرافق بما يصل إلى 3 مليارات دولار، والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية مما يسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية مدعمةً ذلك بعدد من اتفاقات التجارة الحرة والدولية.

القماح: جوشي أحد أهم الاستثمارات الصينية في مصر

بدوره، صرح المهندس محمد القماح، أن جوشي تعد قصة نجاح بالنسبة للسويدي، ومثال على العلاقة المستدامة بين المطور والمستثمر؛ وهذا التعاون هو الثاني بين الجانبين، إذ تم إنشاء ثاني مصانع جوشي منذ عامين تقريبًا، وتعتبر جوشي أحد أهم الاستثمارات الصينية في مصر ومثال قوي على الاستثمار الأجنبي لما تقدمه للسوق المحلي فهي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار القماح، إلى أن هذا التوقيع يتماشى مع رؤية المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس المتمثلة في زيادة الصادرات ودعم الخدمات اللوجستية، كما أن هذا التعاون يعزز التزام مصر بتوقيع الشراكات الدولية والعالمية التي تساهم في الدفع بالاقتصاد المصري، وتسليط الضوء على مصر كوجهة استثمارية استثنائية.

ما شينياو: الشركة تحرص على الانتقال التدريجي للطاقة النظيفة

وفي السياق، أعرب ما شينياو، عن سعادته بمواصلة الشراكات الاستراتيجية والإنجازات التي تحققت من المرحلة الأولى مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة السويدي للتنمية الصناعية وأن تكون جوشي جزءًا من مشروع يضع معيارًا جديدًا لمبادرات الاستدامة في المنطقة.

وأكد على حرص الشركة على الانتقال التدريجي للطاقة النظيفة ويأتي مشروع جوشي للطاقة الشمسية شهادةً على تحقق رؤية الشركة؛ حيث تستثمر جوشي ما يصل إلى 8 ملايين دولار لإنشاء مشروع آخر كامتداد لمصنع جوشي في السخنة.

وأشار إلى تطلع الشركة لمزيد من التعاون للاستثمار في مصر، لما شهدته الشركة من نجاح فيها، وتحقيق أهدافها المخطط لها، ما ساهم في تعزيز صادرات الشركة ما جعل مصر رابع أكبر سوق لتوريد الألياف الزجاجية “فايبرجلاس” في العالم وفقًا للطاقة الإنتاجية لشركة جوشي مصر العاملة داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المشروع يتكون من 4 خطوط إنتاج بتكلفة 920 مليون دولار

وكشف أن المشروع الحالي يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويا، توفر نحو 2000 فرصة عمل.

يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف التكامل في تقديم الخدمات داخل مناطقها الصناعية بوجود 14 مطورًا صناعيًّا، وكذلك خططها الحالية لتوفير بيئة عمل مهيأة للمستثمرين من خلال رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين بخدمة الشباك الواحد، فضلًا عن إصدارها الدليل الجمركي الموحد، وقرب إطلاق منصة رقمية للخدمات الجمركية واللوجستية للوصول بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين لأعلى المستويات العالمية.