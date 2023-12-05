نعرض لكم الان تفاصيل خبر عائلة باركلي تستعيد السيطرة على تليجراف بعد مساعدة من أبو… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - – استعادت عائلة باركلي السيطرة على صحيفة تليجراف يوم الاثنين بعد مساعدة من شركة (ريد بيرد آي.إم.آي) المدعومة من أبوظبي لها في سداد ديون بقيمة 1.2 مليار جنيه استرليني (1.5 مليار دولار) لبنك لويدز.

ومع ذلك، فإن النقل المقترح للصحيفة إلى ريد بيرد آي.إم.آي أصبح موضع شك بعد أن تدخلت الحكومة البريطانية رسميا الأسبوع الماضي لمنع هذه الخطوة في الوقت الذي تحقق فيه فيما إذا كان أي استحواذ سيكون له تأثير على حرية التعبير في ظل المالك الجديد.

وبدأ صراع لامتلاك الصحيفة ذات التوجه اليميني إلى جانب مجلة سبكتاتور السياسية في وقت سابق من هذا العام عندما بسط بنك لويدز سيطرته عليهما بعد نزاع طويل الأمد بسبب الديون.

وتعاونت عائلة باركلي مع شركة (رد بيرد آي.إم.آي) المدعومة من أبوظبي لسداد الديون، وحصلا على موعد نهائي حتى يوم الاثنين لسداد الأموال قبل أن تسمح المحكمة بعرض الصحيفة والمجلة في مزاد.

وبموجب الخطة، كان من المقرر أن تنتزع (رد بيرد آي.إم.آي) السيطرة على الصحيفة والمجلة من خلال مبادلة الديون بالأسهم.

لكن الحكومة البريطانية تدخلت رسميا الأسبوع الماضي لمنع نقل الأصول إلى (رد بيرد آي.إم.آي) حتى تجري تحقيقا فيما إذا كان أي استحواذ سيكون له تأثير على حرية التعبير في ظل المالك الجديد.

وأكد بنك لويدز في بيان أنه تلقى الأموال.

وقال متحدث باسم بنك لويدز “نحرص دائما على العمل بشكل بناء مع العملاء الذين يواجهون صعوبات في سداد ديونهم للتوصل إلى حل ودي… نود أن نشكر جميع الأطراف على دورهم في الوصول إلى هذه النتيجة”.

ورفض متحدث باسم (رد بيرد آي.إم.آي) التعليق.

ويرأس شركة (رد بيرد آي.إم.آي) المدير التنفيذي السابق لشبكة (سي.إن.إن) جيف زوكر ويدعمها منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.