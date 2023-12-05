الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيات تمويل بقيمة 150…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - وكالات – وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان، واتفاقية منحة استثمارية بقيمة 50 مليون يورو مقدمة من الاتحاد من خلال البنك للمشروع.

ووقعت الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينة طوقان، وعن الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجلوتي.

وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان، إن القرض والمنحة مع بنك الاستثمار الأوروبي، هما جزء من حزمة المساعدات الأوروبية للأردن التي جرى الإعلان عنها على هامش زيارة العاهل الأردني إلى بروكسل الشهر الماضي.